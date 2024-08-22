Желтый уровень опасности объявлен в столичном регионе с вечера 22 августа из-за грозы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за грозы, передает Гидрометцентр России на сайте.

Предупреждение действует с 21:00 22 августа до 21:00 23 августа.

Ранее синоптик Роман Вильфанд рассказал, что 23 августа в Москве ожидаются дождь и гроза, которые пройдут местами и разной интенсивности. При этом температура 22, 23 и 24 августа будет превышать климатическую норму на 2–3 градуса.

В свою очередь, метеоролог Юрий Варакин рассказал, что до конца августа в европейской части страны будет теплая погода. Согласно его прогнозу, 26 и 27 августа температура в Центральной России, включая Подмосковье, Тульскую область и некоторые соседние регионы, повысится до 25–27 градусов. По словам синоптика, лето еще продолжается.