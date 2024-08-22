Синоптик Вильфанд спрогнозировал теплую погоду с дождем 23 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Дождь и гроза ожидаются в Москве 23 августа, такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Но они пройдут не равномерно – местами и разной интенсивности. Будет облачно, но температура высокая", – цитирует синоптика Агентство "Москва".

При этом температура в столице на протяжении трех дней – 22, 23 и 24 августа – будет превышать норму на 2–3 градуса и соответствовать началу августа, когда дневная температура фиксируется на 24–26 градусах.

Согласно прогнозу Вильфанда, фронтальный раздел пройдет в субботу, 24-го числа. В этот день ожидается солнечная погода с 26 градусами тепла.

Кроме того, метеоролог заявил о возобновлении купального сезона в предстоящие выходные, так как столичные водоемы прогреются до 21–22 градусов.

Нарастающая тенденция наблюдалась еще с прошлой недели. Так, в минувшие выходные Вильфанд зафиксировал 17–18 градусов в московских водоемах. На сегодняшний день она повысилась до 19 градусов, а к воскресенью, 25-му числу, температура поднимется до 20.

Между тем 25 августа жителей столицы ждет штилевая погода с температурой до 30 градусов. Прогноз подтверждает, что конец августа и начало сентября будут ясными и солнечными в Москве и области. Вероятность стечения таких событий оценивается в 70 или 80%. При этом небольшие дожди не должны сильно повлиять на общие значения температуры.