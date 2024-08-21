До 26 градусов тепла ожидается в Москве 21 августа

Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок

Переменная облачность преимущественно без осадков прогнозируется в Москве 21 августа, передает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, температура воздуха днем в столице будет в пределах от 24 до 26 градусов, в Подмосковье – от 21 до 26 градусов. При этом ночью температура в городе может опуститься до 12 градусов, а по области – до 9 градусов.

Восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

В ближайшее время температура воздуха в Москве будет постепенно повышаться, а самые жаркие дни, согласно данным метеорологов, придутся на последние числа августа.

К концу текущей недели водоемы в Москве могут прогреться до 20 градусов тепла, а отдельные малопроточные озера и водоемы со слабым течением – до 21 градуса.