В Московской усадьбе Деда Мороза отметят Яблочный Спас

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Гостей и жителей столицы пригласили отпраздновать Яблочный Спас в Московской усадьбе Деда Мороза, передает портал мэра и правительства столицы.

Для посетителей подготовят насыщенную программу, включающую в себя музыкальные, цирковые и театрализованные представления. Там же все желающие смогут принять участие в мастер-классах, на которых они освоят народные ремесла. Так, ведущие предложат сделать куклу-мотанку, украшения из дерева, яблоко из фетра или расписать русскую матрешку.

Помимо этого, в программу войдут и различные задания, приуроченные к самому празднику. Например, гости будут вспоминать пословицы и песни про яблоки.

Кроме того, в телеграм-канале Московской усадьбы Деда Мороза стартовал конкурс "Яблочко от яблони". Чтобы принять в нем участие, необходимо прислать свою фотографию с яблоком или рисунок на эту тему. Итоги розыгрыша подведут 23 августа. Пять финалистов получат приглашение на сказочный интерактивный квест с Бабой-ягой.

Празднование Яблочного Спаса пройдет 24 августа с 12:00 до 17:00. Вход для всех посетителей свободный.

В честь праздника сотрудники столичного метрополитена угощали пассажиров свежими яблоками. Кроме того, врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о полезных свойствах этого фрукта.

По ее словам, во всех видах яблок содержится антиоксидант кверцетин, который улучшает работу сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем. Также яблоки содержат и витамин С, который не только полезен сам, но и хорошо работает в группе с другими антиоксидантами, присутствующими во фрукте.