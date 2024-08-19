Диетолог Соломатина назвала главную пользу яблок

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Во всех видах яблок содержится антиоксидант кверцетин, который улучшает работу сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

19 августа православные верующие отмечают Яблочный Спас. По словам эксперта, каждый вид яблок оказывает на организм определенное воздействие. Например, желтые и красные содержат больше бета-каротина, предшественника витамина А.

Однако именно такие яблоки чаще бывают сладкими, соответственно, в них также больше сахаров, фруктозы и калорий, поэтому их лучше всего есть тем, кому важно производство энергии – например, детям.



Елена Соломатина врач-диетолог В зеленых яблоках много кислоты, улучшающей метаболические процессы и способствующей похудению. Поэтому они идеально подходят тем, кто сидит на диете, а также людям с инсулинорезистентностью.

Кроме того, все яблоки богаты антиоксидантом кверцетином.

"В целом он улучшает работу сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем, укрепляет стенки мелких капилляров и сохраняет их жизнеспособность на долгое время", – отметила диетолог.

Яблоки содержат и витамин С, который не только полезен сам, но и хорошо работает в группе с другими антиоксидантами, присутствующими во фрукте: он защищает от разрушения их, а они – его, отметила Соломатина.



Елена Соломатина врач-диетолог Яблоки лучше есть с кожурой, потому что именно под ней больше всего полезных веществ. Однако фрукты из магазина часто покрывают воском, и не всегда можно быть уверенными, что он пищевой. Поэтому если и есть их с кожурой, то обязательно надо сначала хорошенько мыть горячей водой, потом чистить щеткой и протирать полотенцем.

И точно не стоит есть подгнившие фрукты, даже при условии, что срезаются испорченные места.

"Гниль уже распространилась на все яблоко, пусть мы ее и не видим невооруженным глазом. Она окажет очень нехорошее действие на печень", – предупредила врач.

Ранее врач-диетолог Мария Миркискина рассказала, что варенье богато витаминами группы В, А и Е, а также различными микроэлементами, такими как калий, медь, железо. При этом десерт из малины богат еще и салициловой кислотой, обладающей жаропонижающим действием.