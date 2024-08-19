Эксперт Леонов: рост цен на яблоки в РФ связан с удорожанием рабочей силы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Одной из ключевых причин увеличения розничных цен на яблоки в России стало удорожание рабочей силы для сбора урожая и логистики. Об этом заявил зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов, пишет ТАСС.

По его словам, другими важными причинами стали увеличение себестоимости из-за курсовой динамики, удорожание удобрений, а также необходимость приобретения специальных средств защиты. В связи с этим, уточнили в ассоциации, килограмм яблок в магазинах страны подорожал за год в среднем на 26,8 рубля – с 138,9 до 165,7 рубля.

Однако дороже всего такая продукция стоит на Дальнем Востоке, сказал Леонов. Там килограмм яблок в среднем обойдется в 239,2 рубля. По самой бюджетной цене купить яблоки можно в Южном федеральном округе – 128,7 рубля.

В то же время говорить о последствиях весенних заморозков на яблочный урожай этого года, по мнению эксперта, пока рано. Сейчас, продолжил он, в России только начинается основной период сборов.

Ранее нутрициолог Элеонора Овчинникова рассказала, как выбрать самые вкусные яблоки. Она считает, что следует отдать предпочтение сортам Гала, Симиренко, Голден и Рэд Дешишес. Специалист подчеркнула, что при выборе фруктов на их поверхности не должно быть вмятин, трещин и темных пятен, также кожура должна быть гладкой.

