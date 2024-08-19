Пассажиры столичного метро получат свежие фрукты в честь Яблочного Спаса

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Пассажиры столичного метро смогут получить свежие фрукты в честь Яблочного Спаса, который отмечается 19 августа. Об этом рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, передает портал мэра и правительства Москвы.

"По поручению Сергея Собянина столичный метрополитен готовит к праздникам различные мероприятия и подарки для горожан", – отметил вице-мэр.

Москвичи и гости столицы смогут получить яблоки на 25 стойках "Живое общение", расположенных на станциях метро "Комсомольская", "Черкизовская", "Славянский бульвар", "Арбатская", "Площадь Революции", "Александровский сад", "Деловой центр", "Павелецкая", "Курская", "Киевская", "Парк Культуры", "Белорусская", "Китай-город", "Пушкинская", "Баррикадная", "Кузнецкий Мост", "Дмитровская", "Менделеевская", "Савеловская", "Сретенский бульвар", "Чкаловская", "ЦСКА", "Хорошёвская" и "Нижегородская".

Ранее аналитики подсчитали, что средняя стоимость ингредиентов для яблочного пирога, включая молоко, яйца, муку, дрожжи, разрыхлитель и яблоки, в начале августа составила почти 482 рубля. Москвичам набор обойдется в среднем в более 494 рублей, а жителям Петербурга – в свыше 496 рублей.

