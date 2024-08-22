Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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22 августа, 08:45

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Собянин принял решение об установлении мемориальных досок пяти героям РФ и СССР

Собянин принял решение об установлении мемориальных досок пяти героям РФ и СССР

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В 2024 году в столице установят мемориальные доски четырем Героям Советского Союза и одному Герою России. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Мэр столицы уточнил, что на Тверской улице появится доска в память о полковнике Алексее Волошине, а на Мосфильмовской увековечат имя генерал-полковника авиации Александра Медведева, на Сиреневом бульваре – подполковника Ивана Палилова. На Первой Курьяновской улице установят мемориальную доску в память о ефрейторе Николае Сечкине, а на улице Миклухо-Маклая – штурмана Татьяны Сумароковой. Все они являлись участниками Великой Отечественной войны, внесшие значительный вклад в Победу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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