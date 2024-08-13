Собянин: Москва входит в число лучших образовательных систем мира

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Москва входит в число лучших образовательных систем мира, заявил Сергей Собянин в рамках встречи с участниками Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".

Градоначальник отметил, что по версии международных организаций, уровень системы образования в столице позволяет отнести ее к тройке-четверке наиболее развитых во всем мире. Мэр добавил, что в городе действует "Московская электронная школа" (МЭШ).

"На сегодня 25% населения нашей страны, другие регионы – это Татарстан, Московская область, Калужская область, целый ряд других – работают уже в этой программе, и в общем это такой серьезный ресурс для улучшения системы образования в нашей стране", – заявил Собянин.

Ранее мэр Москвы увеличил нормативы подушевого финансирования дошкольного и общего образования в столице. Обновленные нормы начнут действовать с 1 сентября.

Московские образовательные учреждения получают бюджетное финансирование по единым подушевым нормативам с 2020 года. Такой подход обеспечивает равные возможности для получения качественного образования всем детям города.