Сенатор Святенко: в Марьине обновляют инфраструктуру для дошкольников

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Депутат Мосгордумы, сенатор Инна Святенко ознакомилась с работами по благоустройству территорий дошкольных образовательных учреждений школ № 1357 и № 1547, расположенных на территории района Марьино, передает Агентство "Москва".

"Совсем скоро малыши смогут играть на обновленных площадках, при модернизации которых учитывались современные дизайн-решения. Например, на территории детского сада школы № 1357 появится веранда. Все работы по благоустройству проводятся в соответствии с обеспечением безопасности детей на территории – по всему периметру установили специальное ограждение", – сказала Святенко.

По ее словам, в рамках реализации комплексного благоустройства образовательных учреждений Москвы особое внимание уделяется обновлению игровых и спортивных площадок в детских садах.

"Вот уже несколько месяцев обновляется самая большая территория дошкольного учреждения школы № 1547 – это более 11 тысяч квадратных метров. Разработанный комплексный проект изменения этой территории предусматривает инклюзивные площадки и разные малые архитектурные формы, которые будут интересны для детей всех возрастов. Так, здесь появятся спортивная зона для мероприятий и площадка для обучения дошкольников правилам дорожного движения. Все продумано до мельчайших деталей и с заботой о каждом малыше", – рассказала в ходе визита Святенко.

В осмотре также приняли участие исполняющий обязанности директора школы № 1547 Никита Глотов и руководитель дошкольного образования школы № 1357 Оксана Мищенко.

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