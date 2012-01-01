Врачи московской скорой помощи поделились необычными историями из практики

15 октября московской скорой помощи исполнилось 105 лет. По словам Сергея Собянина, за прошедшие годы из единственной дежурной бригады станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова выросла в крупнейшую и одну из самых эффективных медицинских организаций мира, где работают около 11 тысяч человек, а свыше тысячи бригад совершают каждый день порядка 12 тысяч выездов. При этом, несмотря на большую загруженность, врачи помнят немало пациентов и их истории. Самые яркие из них – в материале Москвы 24.

Хомяки-медалисты

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Нередко врачи "скорой" сталкиваются на вызовах с целыми зоопарками. Например, фельдшеру Анастасии Исаевой, приехавшей к пациентке в Бутово, буквально пришлось пробираться к пациентке через десятки кошек.



Анастасия Исаева фельдшер Их невозможно было посчитать даже примерно, но мы с напарником прикинули, что их было около пятидесяти. Ухоженные, в основном черные, с красивыми пушистыми хвостами. Осмотр пациентки – бабушки с очень милым характером – был, мягко скажем, немного затруднен, потому что кошки были буквально повсюду и очень любопытствовали, что мы делаем.

Врач-методист и глава Молодежного совета Станции имени А. С. Пучкова Юлия Рохмачева также вспомнила интересный случай из практики: она рассказала, как на одном из вызовов проводила реанимацию среди толпы хомяков.

"Мы проводим все мероприятия по алгоритмам, а вокруг без преувеличения сотни хомяков. У каждого в домике колесико и все они с громким шумом и писком со страшной скоростью носятся туда-сюда – как во сне или в странном кино. Оказалось, что это были какие-то особые хомяки-медалисты", – вспомнила она.

В нужное время, в нужном месте

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Другая бригада ехала с вызова, когда в районе Теплого стана из двора на дорогу выбежала черная кошка. Как рассказал заместитель главного врача по медицинским вопросам Валентин Косымский, он в шутку предложил развернуться и поехать другим путем.



Валентин Косымский заместитель главного врача по медицинским вопросам Все задумались, не стоит ли действительно развернуться. Посмеялись, и все же решили не терять время и продолжить путь.

Однако, выехав из дворов, бригада наткнулась на большую драку с ножевыми ранениями, куда уже успела приехать полиция. Сотрудники попросили остановиться и помочь.

"Если бы водитель развернулся и выбрал другую дорогу, то бригада не застала бы этот случай", – заметил Косымский.

По словам врача, у медиков скорой помощи есть и свои приметы: например, нельзя желать удачной смены, так как обязательно будет много сложных вызовов. Кроме того, если врач надел перчатки перед выходом из машины, то на месте окажется, что у пациента ничего серьезного.

Благодарные пациенты

Нередко пациенты пытаются отблагодарить своих спасителей. Некоторые покупают или специально готовят угощения: например, москвичка заказала для врача-реаниматолога огромный торт с машиной скорой помощи в виде украшения.

А несколько лет назад к медикам обратились с необычным вызовом: как вспоминает заведующий оперативным отделом Станции Александр Баютин, утром 1 января на номер 103 позвонила женщина и пригласила врачей на новогоднее угощение, так как после застолья осталось очень много еды.



Александр Баютин заведующий оперативным отделом Мы от души поблагодарили звонившую, но голодных бригад у нас нет, у всех обязательно есть выделенное время на обед. Поэтому даже и не знаю, что стало с тем угощением и кому оно в результате досталось. Но было очень приятно.

Баютин также добавил, что "скорая" получает много обращений с благодарностью или теплыми словами в адрес бригад, и это всегда радует.