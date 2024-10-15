Собянин поздравил работников московской скорой помощи со 105-летием службы

В день 105-летия службы скорой помощи Москвы Сергей Собянин поздравил медработников со знаменательной датой и поблагодарил их за спасенные жизни и здоровье жителей столицы.

Кроме того, в этот день горожан познакомили с устройством спецавтомобиля, в котором пациентам оказывают первую помощь. Медицинское транспортное средство было специально разработано заводом "ГАЗ" при участии медиков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.