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15 октября, 12:15

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Собянин поздравил работников московской скорой помощи со 105-летием службы

Собянин поздравил работников московской скорой помощи со 105-летием службы

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В день 105-летия службы скорой помощи Москвы Сергей Собянин поздравил медработников со знаменательной датой и поблагодарил их за спасенные жизни и здоровье жителей столицы.

Кроме того, в этот день горожан познакомили с устройством спецавтомобиля, в котором пациентам оказывают первую помощь. Медицинское транспортное средство было специально разработано заводом "ГАЗ" при участии медиков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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