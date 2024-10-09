Собянин: cоцкоординаторы оказали пациентам больниц и их близким 250 тыс услуг

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За три года социальные координаторы оказали пациентам московских больниц и их близким более 250 тысяч услуг, сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге.

Мэр напомнил, что, запуская "Социальную службу в больницах", власти не сомневались, что этот уникальный сервис поддержки и помощи для пациентов стационаров будет востребован.

"В том, чтобы попасть в больницу, приятного мало: госпитализация, даже плановая, нарушает привычный уклад жизни. Беспокойство о собственном здоровье зачастую смешивается с другими переживаниями. Если же речь идет об экстренных случаях, растеряться очень просто. Как сообщить родным, что случилось, если телефона с собой нет или он разрядился? Кто присмотрит за маленьким ребенком? Как справиться с бытовыми задачами после выписки, если живешь один? И еще сотни других вопросов", – отметил Собянин.

Он напомнил, что раньше решение таких вопросов ложилось на плечи медсестер и врачей, что занимало много времени и отвлекало их от прямых обязанностей. С запуском три года назад сервиса немедицинские вопросы в каждой столичной больнице взяли на себя профильные специалисты.

Они приходят на помощь пожилым или одиноким людям, пациентам с инвалидностью и маломобильным москвичам, и всем, кто в силу разных обстоятельств оказался в трудной жизненной ситуации.

Чтобы обратиться к социальным координаторам, никаких заявлений писать не нужно – они сами каждое утро знакомятся с новыми пациентами, вникают в их проблемы и начинают помогать. Если есть такая необходимость, они привлекают другие ведомства и организации города.

К примеру, если нужно, такие специалисты помогут получить услуги надомного обслуживания или круглосуточного ухода в социальных стационарных учреждениях города. В детских больницах они в первую очередь консультируют по различным сервисам соцзащиты.

Собянин привел в пример несколько ситуаций, с которыми справились социальные координаторы. К примеру, в НИИ СП имени Н. В. Склифосовского поступила женщина, которая из-за плохого самочувствия не успела сообщить родственникам о том, что ее госпитализировали, а мобильного телефона у нее не было. Социальные координаторы помогли Антонине Ивановне связаться с внуком.

В другой раз в отделение шоковой реанимации поступила девушка, которая была без сознания и долгое время находилась в коме. Когда она пришла в сознание, социальные координаторы попытались установить ее личность и найти родных. На тот момент Валерия не могла говорить.

Специалисты подбирали простые слова и короткие вопросы, использовали буквы алфавита, карты городов, ловили каждое ее движение. В результате они выяснили ее имя и дату рождения, после чего стали изучать соцсети, подключили к поискам полицию и отряд "Лиза Алерт". Через неделю нашли отца Валерии, который уже потерял надежду узнать, где находится его дочь.

Недавно в приемное отделение самостоятельно пришла пожилая женщина. Врачи осмотрели Татьяну Викторовну, но не нашли причин для госпитализации. С ней пообщались социальные координаторы, которые выяснили, что у женщины есть с собой паспорт, деньги, ключи от квартиры и билет на поезд из Санкт-Петербурга.

Специалисты поняли, что Татьяна Викторовна страдает деменцией. Они связались с поисковой службой "Лиза Алерт" и с ее помощью нашли сына женщины, который, как и она сама, проживает в Санкт-Петербурге. Мужчина незамедлительно выехал за мамой в Москву.

Также молодая мама гуляла с двухлетним сыном на детской площадке, когда потеряла сознание. Ее вместе с ребенком привезли в больницу, но сообщить об этом она никому не успела. Пока врачи оказывали Ольге необходимую медицинскую помощь, социальные координаторы присматривали за малышом и связались с мужем женщины. Он приехал в больницу и забрал ребенка.

Ранее Собянин рассказал, что В Москве проходит масштабная программа реконструкции корпусов ММНКЦ имени С. П. Боткина. В этом году специалисты проводят работы в трех зданиях больницы. Так, в лечебном корпусе № 2 основные работы уже были завершены.