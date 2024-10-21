В Минтрансе РФ обсуждают новые ограничения для пользователей электросамокатов

В Минтрансе обсуждают новые ограничения для пользователей электросамокатов. Предлагается ввести права на вождение с 16 лет после сдачи экзаменов и обязать владельцев регистрировать свои средства индивидуальной мобильности, получать государственные знаки и устанавливать QR-коды.

Эти меры направлены на снижение количества аварий и повышение безопасности на дорогах. Только в прошлом году в России произошло более 3 тысяч аварий с участием СИМ. В них погибли 40 человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.