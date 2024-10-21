"Активные граждане" проголосуют за лучший книжный магазин Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В проекте "Активный гражданин" началось голосование за лучший книжный магазин. Оно проводится в рамках одноименного ежегодного конкурса, который организован в Москве уже в 18-й раз, передает портал мэра и правительства столицы.

Горожанам предстоит определить победителя в номинации "Мой любимый книжный". На голосование вынесены 10 небольших магазинов, товарооборот которых не превышает 15 миллионов рублей. В них нередко проводятся тематические лекции, мастер-классы, благотворительные мероприятия и встречи с авторами.

В числе конкурсантов встречаются и детские книжные магазины. Так, москвичи смогут проголосовать за магазин комиксов и лавки с уникальным ассортиментом, в том числе с редкими и антикварными изданиями.

Возможность выразить свое мнение представилась участникам проекта "Активный гражданин", у которых есть стандартная или полная учетная запись на портале mos.ru.

При этом победители в номинациях "Книжный магазин: Стратегия. Эффективность. Инновации", "Книжный магазин – центр культурно-просветительских мероприятий" и "Лучший специалист книжной торговли" будут определяться экспертной комиссией. В нее вошли представители книжной отрасли, а также главы издательств и профессиональных ассоциаций.

Участниками конкурса стали популярные книжные лавки, которые ведут активную просветительскую деятельность. В числе номинантов присутствуют как представители крупных и известных сетей магазинов, так и небольшие торговые точки. К настоящему моменту об участии в конкурсе заявили 35 магазинов, однако сбор заявок продолжается.

В роли организаторов конкурса выступили департамент средств массовой информации и рекламы Москвы и Российский книжный союз.

Прием заявок на участие в конкурсе начался 18 сентября. Победителей определят в декабре. Они получат памятные призы, а также возможность представить свой магазин на стенде "Москва книжная" в Московской международной книжной ярмарке в следующем году.