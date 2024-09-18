Открыт прием заявок на конкурс "Лучший книжный магазин Москвы – 2024"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Начался прием заявок на конкурс "Лучший книжный магазин Москвы – 2024". В нем примут участие как крупные сетевые, так и маленькие книжные, передает портал мэра и правительства столицы.

Конкурсная комиссия выберет победителей в трех номинациях: "Книжный магазин: Стратегия. Эффективность. Инновации", "Книжный магазин – центр культурно-просветительских мероприятий" и "Лучший специалист книжной торговли".

Кроме того, для участников с товарооборотом до 15 миллионов рублей введена специальная номинация "Мой любимый книжный".

Победителей конкурса определят в декабре. Они получат памятные призы, а также возможность представить свой магазин на стенде "Москва книжная" в Московской международной книжной ярмарке в следующем году.

Ранее о конкурсе рассказала депутат Мосгордумы Мария Киселева. По ее словам, "Лучший книжный магазин Москвы" призван стимулировать книжные магазины к использованию современных форм работы с покупателями и таким образом создавать условия для популяризации чтения.