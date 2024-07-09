В столице открылась первая Московская международная издательская неделя

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Первая Московская международная издательская неделя открылась в новом городском пространстве "АКИ.лаб". На мероприятии, которое продлится до 12 июля, столицу представит более 30 крупных компаний, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

"Событие объединит издателей, авторов, переводчиков и других представителей отрасли из 13 дружественных стран, в том числе из Китая, Бразилии, Объединенных Арабских Эмиратов и Мексики. Цель программы – продвижение отечественной литературы на международном рынке", – отметила она.

На протяжении четырех дней в ходе мероприятия состоятся около 200 бизнес-встреч, в которых примут участие литературные агенты, редакторы и специалисты по лицензированию и праву.

В рамках экспертных сессий, запланированных на издательской неделе, специалисты обсудят тренды и перспективы развития индустрии, а также расскажут о своем опыте внедрения в работу технологий искусственного интеллекта.

Одно из мероприятий планируется посвятить обзору книжного рынка России. В ходе него будут обсуждаться наиболее популярные жанры, каналы дистрибуции и динамика продаж.

В ходе другого, получившего название "Цифровые платформы и экосистемы как ключевые элементы современной издательской реальности в России", спикеры поделятся информацией о профильных онлайн-сервисах, а также уделят внимание особенностям потребления цифрового контента.

На двух других сессиях планируется обсудить вопросы экспорта российской литературы в страны Латинской Америки и Ближнего Востока.

Наряду с деловой программой в рамках издательской недели пройдет первый поток проекта "Арабская переводческая мастерская". Связанные с этим мероприятия состоятся в Доме творчества Переделкино.

Начинающие и опытные специалисты, которые прибыли в Москву из Египта и Сирии, будут работать над адаптацией произведений современных отечественных авторов для иностранной аудитории. Здесь же будут организованы мастер-классы и встречи с ведущими филологами-арабистами, писателями и студентами кафедр востоковедения вузов Москвы.

Целью проекта станет укрепление международных связей в области культуры и знакомство зарубежных читателей с новыми авторами.

Кроме того, в 2024 году в Москве состоится XVIII конкурс "Лучший книжный магазин Москвы". Сергей Собянин рассказал, что соревнование пройдет в период с августа по декабрь. Принять в нем участие смогут коллективы предприятий розничной книжной торговли, в том числе электронной, всех форм собственности.