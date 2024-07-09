Собянин: в столице в восьмой раз пройдет конкурс "Лучший книжный магазин Москвы"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве пройдет XVIII конкурс "Лучший книжный магазин Москвы", рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр обратил внимание, что это соревнование проводится с целью популяризации чтения, а также продвижения книгоиздания и современных форм торговли книгами. Среди прочего данный конкурс способствует повышению престижа труда в сфере книготорговли. Впервые он состоялся в 2007 году.

В 2024 году его проведут в период с августа по декабрь. Поучаствовать в нем смогут коллективы предприятий розничной книжной торговли, в том числе электронной, всех форм собственности. При этом важно, что они должны заниматься реализацией книг на столичном рынке на протяжении минимум шести месяцев.

Для участия в конкурсе продавцам книг нужно будет соблюсти и другие требования, опубликованные на портале мэра и правительства Москвы:



магазин должен быть стационарным торговым предприятием или постоянно действующей электронной торговой площадкой;

магазин должен иметь обособленное помещение площадью не менее 10 квадратных метров (для электронных магазинов – специализированный раздел сайта);

не менее 50% общей площади торгового зала магазина должно быть занято книгами (для электронных магазинов доля книг в структуре общего

товарооборота должна составлять не менее 50%);

товарооборота должна составлять не менее 50%); оформление магазина должно иметь опознавательные знаки, относящие его к предприятиям книжной торговли;

магазин должен осуществлять торговлю книгами в розницу.

В рамках конкурса будут выделены три номинации – "Лучший книжный магазин общего профиля", "Лучший специализированный книжный магазин", которая также распространяется на магазины-клубы, тематические магазины, интернет-магазины и прочие места торговли книгами, и "Лучший специалист книжной торговли".

Кроме того, организаторы соревнования выделят три группы соперников, которые сформируют в зависимости от объема годового товарооборота магазина. Так, торговцев разделят на тех, кто зарабатывает более 50 миллионов рублей в год, от 10 до 50 миллионов рублей в год и до 10 миллионов рублей в год.

Среди конкурсантов в номинации "Лучший специалист книжной торговли" будут установлены три победителя в таких группах, как "Лучший руководитель", "Лучший специалист" и "Лучший продавец". В рамках первой из них в соревновании поучаствуют представители высшего звена сотрудников книжных магазинов.

Второй сегмент участников будет состоять из бренд-менеджеров, менеджеров по закупкам, пиар-сотрудников и специалистов по информационным технологиям, а также товароведов и прочих. В рамках третьей категории конкурсантов в профессиональных навыках посоревнуются продавцы и кассиры.

Конкурс проведут в два этапа. Первым станет непосредственно сбор заявок, а в качестве второго будет выделен так называемый контроль качества с применением методов социологических исследований. Так, может быть проведен опрос покупателей или desk research, то есть сбор информации из открытых и закрытых источников для ее систематизации и анализа, а также контрольная закупка.

Победа будет присуждаться конкурсной комиссией, состав которой утвердит департамент средств массовой информации и рекламы столицы.

Ежегодно на участие в конкурсе принимается около 50 заявок. В 2023 году победить удалось флагманскому магазину "Читай-город", который находится в торговом центре "Европейский", а также "Дому книги на Фрунзенской", "Книжному магазину Пархоменко", магазину "Книжки с картинками", книжному магазину издательства Clever и магазину "Детский книжный".

По итогам прошлых лет звание победителей получили магазины "Республика" на 1-й Тверской-Ямской улице, "Дом книги" в Орехове и на Ленинском проспекте, "Гиперион" в Хохловском переулке, "Библио-Глобус" на Мясницкой улице, "Релод" в Последнем переулке, книжный магазин музея современного искусства "Гараж", магазин издательства "Самокат" и многие другие торговые площадки Москвы, на которых продаются книги.

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