Определены победители конкурса "Московские мастера" среди ветеринарных врачей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Финал конкурса "Московские мастера – 2024" среди ветеринарных врачей прошел в Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К. И. Скрябина. Были определены три лучших специалиста профессии, которым вручили специальные награды. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на председателя городского комитета ветеринарии Алексея Сауткина.

Он отметил, что данный конкурс является ежегодным праздником для специалистов в области ветеринарии. В этом году мероприятие проходит уже 24-й раз.

"По традиции в нем участвуют специалисты государственной службы города. В прошлом году к соревнованиям присоединились ветеринарные врачи коммерческих ветклиник, а в этом – сотрудники перерабатывающих предприятий Москвы", – добавил Сауткин.

По его словам, с каждым годом в конкурсе появляются новые сложные и интересные испытания. Сначала ветеринарные врачи по лечебной работе и ветеринарно-санитарные эксперты прошли отборочный и практический этапы конкурса, после чего лучшие участники встретились на финальном испытании 4 июля.

Всего в финале участвовали восемь ветеринаров и девять ветсанэкспертов. Они демонстрировали свои знания в разных областях ветеринарного дела в формате вопросов и ответов. Отмечается, что впервые в финальную викторину вошли задания, которые были составлены юными любителями животных.

Лидером конкурса стала Алена Канисева, ветеринарный врач Калининской ветлечебницы Станции по борьбе с болезнями животных Восточного и Юго-Восточного административных округов ГБУ "Мосветобъединение".

Второе место досталось Анастасии Татарчуковой, ветеринарному врачу подразделения гослаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы (ПГЛВСЭ) Станции по борьбе с болезнями животных Восточного и Юго-Восточного административных округов ГБУ "Мосветобъединение".

Бронзу завоевала Светлана Храпова, ветеринарный врач первой категории подразделения государственной ветеринарно-санитарной экспертизы (ПГВЭ) Станции по борьбе с болезнями животных Южного административного округа ГБУ "Мосветобъединение".

Кроме того, особые награды вручили самому молодому участнику конкурса – Дарье Батухтиной, ветеринарному врачу отдела молекулярной диагностики испытательного центра городской ветеринарной лаборатории ГБУ "Мосветобъединение", а также лучшему молодому специалисту государственной ветеринарной службы Москвы – Екатерине Барановой, ветеринарному врачу второй категории Красногвардейской ветеринарной лечебницы Станции по борьбе с болезнями животных Южного административного округа ГБУ "Мосветобъединение".

Также призом в спецноминации "За преданность выбранной профессии" отметили Светлану Пашкину, ветеринарного врача первой категории ПГВЭ Станции по борьбе с болезнями животных Зеленоградского административного округа ГБУ "Мосветобъединение".

В мае были подведены итоги конкурса профессионального мастерства среди водителей трамвая "Московские мастера". В мероприятии приняли участие 49 человек, в финал прошли 10 – по два представителя от каждого из пяти городских депо.

В итоговое состязание вошли теоретическая и практическая части. Конкурсанты должны были доказать свои знания правил дорожного движения и умения комфортно и безопасно водить электротранспорт.

