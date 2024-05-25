Собянин поздравил победителей конкурса среди водителей трамваев "Московские мастера"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин поздравил участников конкурса профессионального мастерства среди водителей трамвая "Московские мастера", которые показали лучшие результаты. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

В мероприятии приняли участие 49 человек, в финал прошли 10 – по два представителя от каждого из пяти городских депо.



В итоговое состязание вошли теоретическая и практическая части. Конкурсанты должны были доказать свои знания правил дорожного движения и умения комфортно и безопасно водить электротранспорт.



Победителем стала Мария Субботина из трамвайного депо имени Н.Э. Баумана. Второе и третье места достались Тимуру Кагарманову (Октябрьское трамвайное депо) и Сергею Мирошниченко (трамвайное депо им. Н.Э. Баумана).



"Поздравляю участников, показавших лучшие результаты. Уверен, в том числе благодаря этим регулярным соревнованиям растет квалификация наших водителей, а значит, и поездки в столичных трамваях становятся еще удобнее", – отметил мэр Москвы.

Ранее стало известно, что впервые в Красносельском районе построят новую трамвайную линию. Она пройдет вдоль проспекта Академика Сахарова, соединив пересадочный узел на Площади трех вокзалов с Бульварным кольцом. Также трамвайное движение вернется на улицу Сергия Радонежского.

До этого сообщалось о постройке еще одной линии для движения трамваев. Ее возведут от 3-й Владимирской улицы вдоль шоссе Энтузиастов до улицы Сталеваров.

