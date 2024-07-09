Выпускница проекта "Твой старт в туризме" выиграла в конкурсе "Московские мастера"

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

Выпускница проекта "Твой старт в туризме" Анна Пиляк победила в конкурсе "Московские мастера" в номинации "Администратор гостиницы". Второе место заняла Алина Боргенц, а третье – Елена Литвинова, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Награждение победителей конкурса прошло 8 июля. Всего в номинациях "Администратор гостиницы" и "Экскурсовод (авторские пешеходные и автобусные экскурсии)" были определены шесть лучших специалистов.

Отмечается, что карьера Пиляк в сфере гостеприимства стала активно развиваться после проекта "Твой старт в туризме". Это интенсив для молодых специалистов и студентов, желающих работать в туриндустрии Москвы. После окончания практики Анну пригласили работать в отель, где за два года она прошла путь от портье до текущей позиции.

Также в 2024 году в конкурсе появилась дополнительная номинация столичного комитета по туризму "Молодой мастер", в которой участвовали студенты профильных вузов – будущие и начинающие администраторы гостиниц. Лауреатом стала София Салакая.

Конкурс "Московские мастера" проходил в два этапа. В рамках первого конкурсантам нужно было заполнить заявку на сайте и рассказать о себе. На основе этих ответов члены жюри – эксперты и лидеры отрасли – оценивали коммуникативные и профессиональные навыки участников и формировали список финалистов для следующего этапа.

В номинации "Администратор гостиницы" финалистами стали сотрудники 11 московских отелей. В очном формате они показали умение применять эффективные решения в нестандартных и экстремальных ситуациях. Нововведение этого года – дополнительная экспертная оценка работы в формате тайного гостя.

В финал номинации "Экскурсовод (авторские пешеходные и автобусные экскурсии)" попали 10 гидов. В рамках второго этапа каждый из них провел для жюри пешеходную экскурсию от площади Красные Ворота до гастроквартала "Три вокзала. Депо". Лучшей признана Ольга Рыбакова, на втором месте оказалась Мария Антоненко, на третьем – Милана Львова.

Победители обеих номинаций получат денежные призы в размере 300 тысяч рублей за первое место, 200 тысяч рублей – за второе и 150 тысяч – за третье. Также на торжественном награждении они получили дипломы и сувениры от комитета по туризму города Москвы и подарки от столичных музеев, гостиниц и рекреационных пространств.

Ранее состоялся финал конкурса "Московские мастера – 2024" среди ветеринаров. Первое место получила Алена Канисева, второе – Анастасия Татарчукова, третье – Светлана Храпова. Более того, особую награду вручили самому молодому участнику конкурса – Дарье Батухтиной. Также призом в спецноминации "За преданность выбранной профессии" отметили Светлану Пашкину.

