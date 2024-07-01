В Москве пройдет новый сезон туристической премии "Путеводная звезда"

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

В Москве начинается юбилейный, 25-й сезон премии правительства столицы "Путеводная звезда", сообщается на портале мэра и правительства города.

Награду присуждают гостиницам, туроператорам, блогерам в сфере туризма, экскурсоводам и прочим представителям отрасли, а также медиапроектам и объектам туристического показа, которые внесли существенный вклад в развитие индустрии.

Организаторы называют целью конкурса не только поощрение передовых инициатив и новых проектов, но и создание стимула для работников сферы на постоянное улучшение качества московского сервиса и имиджа города.

Премия вручается в нескольких категориях. В их числе "Специальные номинации за вклад в развитие туризма", "Медиа", "Гастрономия", "Впечатления и гостеприимство" и "Гостиницы". В 2024 году к ним была добавлена еще одна, получившая название "Прорыв и перезагрузка года".

В каждой категории есть несколько номинаций, общее число которых равно 28. При этом в семи из них будут выбраны по два победителя, которых выделят не только представители экспертного жюри, но и сами москвичи, а также гости столицы. Им будет предоставлена возможность проголосовать за понравившийся туристический объект, например отель или ресторан, на страницах комитета по туризму города в социальных сетях.

Принять участие в конкурсе смогут индивидуальные предприниматели и самозанятые, которые трудятся в сфере туризма. Для этого в период с 1 августа до 11 сентября включительно им будет необходимо подать заявку на официальном сайте премии. Итоги конкурса будут подведены на торжественной церемонии, которая состоится в декабре.

Ранее в Москве назвали победителей конкурса "Московские мастера" среди водителей автобусов и электробусов. Конкурсанты демонстрировали свои профессиональные навыки в электробусном парке "Митино" и на площадке "Ховрино". Мэр города поздравил всех финалистов и выразил им благодарность за профессионализм и любовь к своему делу.

