Рекордное количество заявок подано на первый поток конкурса "Фабрика дизайна 3.0"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 480 человек из 34 российских регионов подали заявки на первый поток конкурса в сфере промышленного дизайна "Фабрика дизайна 3.0". Больше всего заявок поступило от специалистов из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Республики Крым, передает портал мэра и правительства столицы.

Для конкурсантов подготовлено свыше 60 задач от 40 отечественных компаний. Дизайнеры будут разрабатывать оформление посуды и предметов интерьера, арт-объектов, учебных помещений и даже фасада дома. В числе компаний-партнеров, предложивших задания, – государственные ведомства, частные организации и индивидуальные предприниматели.

Благодаря конкурсу специалисты могут заявить о себе на рынке, найти заказчиков и добавить кейсы в портфолио. Предприятия же, в свою очередь, смогут привлечь новых клиентов, расширить и улучшить ассортимент продукции и услуг, повысить уровень конкурентоспособности.

Конкурс "Фабрика дизайна" зарекомендовал себя как эффективную платформу взаимодействия дизайнеров с ведущими экспертами отрасли и производственными компаниями. Участники создают продукцию, которая по качеству не уступает иностранным аналогам, что обеспечивает самостоятельность и конкурентоспособность экономики России.

Всего участникам нужно будет пройти несколько этапов: распределение и экспертный разбор задач, разработка дизайн-решений, предварительная оценка жюри, доработка проектов и финальная презентация. Победители первого потока будут определены 19 августа. Прием заявок на второй поток откроется 20 августа.

Ранее сообщалось, что московские компании в сфере искусства увеличили свою выручку с 2,5 до 4,8 миллиарда рублей за три года. По словам Сергея Собянина, развитие арт-индустрии стимулирует экономический рост и приток инвестиций, что дает городу новые рабочие месте. Также для поддержки этой сферы в Москве создана система развития молодых специалистов.