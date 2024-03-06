Песков рассказал о значении креативных индустрий для российской экономики

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Власти помогают и продолжат поддерживать креативную индустрию, так как она является важной сферой развития российской экономики. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на марафоне общества "Знание.Первые" Российского общества "Знание".

"По мере развития технологий, по мере развития спроса на продукцию этого сектора будет возрастать и доля этого сектора в общем объеме того самого ВВП, который мы с вами производим, поэтому это чрезвычайно важно", – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Как утверждает официальный представитель Кремля, креативная индустрия развивается везде, включая отдаленные регионы РФ. Он привел в пример ситуацию, когда Владимир Путин встречался с мультипликаторами в Хабаровске, где появилась их студия, которая на данный момент пользуется большим успехом в Китае и в других странах.

Ранее стало известно, что в Бангкоке 30 января дали старт Московскому фестивалю кино в рамках перекрестных годов культурных обменов и туризма РФ и Таиланда. По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, открытие фестиваля прошло под эгидой Международной недели дизайна в Бангкоке. В течение 2,5 месяца в кинотеатрах тайской столицы, Паттайи и острова Пхукет пройдут показы пяти российских фильмов.

В рамках фестиваля также планируется подписать соглашения о совместном производстве фильмов, анимационных лент и сериалов, также ведутся переговоры о выводе российского контента на стриминговые платформы Таиланда. Отмечается, что в течение перекрестных годов международное сотрудничество распространится и на другие направления креативных индустрий.



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