Московский фестиваль кино пройдет в Таиланде

Фото: пресс-служба Депкульта

В Бангкоке дали старт Московскому фестивалю кино. Это одно из первых событий, которое организовали в рамках перекрестных годов культурных обменов и туризма РФ и Таиланда. Об этом заявила заммэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, открытие фестиваля прошло под эгидой Международной недели дизайна в Бангкоке. В течение 2,5 месяца в кинотеатрах тайской столицы, Паттайи и острова Пхукет пройдут показы пяти российских фильмов, добавила она.

Сергунина отметила, что организаторами мероприятия стали столичный Депкульт, посольство Таиланда в РФ, посольство России в Таиланде, Агентство креативной экономики Таиланда (CEA) и другие ведомства. Тайским зрителям покажут такие картины, как "Вызов", "Сердце Пармы", "Либерея: Охотники за сокровищами", "Обратимая реальность" и "Конек-горбунок".

Кроме того, в рамках фестиваля планируется подписать соглашения о совместном производстве фильмов, анимационных лент и сериалов, также ведутся переговоры о выводе российского контента на стриминговые платформы Таиланда. На данный момент столичные и тайские представители индустрии реализуют несколько партнерских проектов: телевизионные шоу, сериал "Принцесса Сиама", полнометражную картину и мультфильм.

Отмечается, что в течение перекрестных годов международное сотрудничество распространится и на другие направления креативных индустрий. Предполагается, что в программе примут участие парки, библиотеки, театры и другие культурные учреждения РФ и Таиланда.

Ранее Владимир Путин поручил Минкультуры и Минфину оказать содействие Большому театру в организации в 2024 году гастролей в Таиланд.

Ведомства должны представить доклад об исполнении поручения до 1 марта 2024 года. Ответственными назначены министр культуры Ольга Любимова и министр финансов Антон Силуанов.



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