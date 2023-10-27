Более 40% россиян хотят заниматься творчеством и личным развитием

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 40% опрошенных россиян выбирают дополнительное обучение в областях, связанных с творчеством и развитием личностных навыков. Об этом говорится в исследовании сервиса "Авито Услуги", которое есть в распоряжении Москвы 24.

Специалисты провели опрос и выяснили, что 50% россиян уже проходят дополнительное обучение в той или иной области или планируют его начать. Среди респондентов 43% заинтересованы в творческих направлениях и в развитии личностных навыков.





из исследования сервиса "Авито Услуги" Так, 13% россиян хотят развить свои "гибкие" навыки (soft skills), такие как организация командной работы, ведение переговоров или развитие креативного мышления, 7% хотят заниматься техникой речи. При этом каждый 4-й выбирает дизайн (11%) или творческие направления (12%).

Большинство обучающихся в сфере искусства в основном интересуются живописью и танцами (по 49% от числа обучающихся творческим дисциплинам). Игра на музыкальных инструментах привлекает 40% опрошенных, вокал – 27%, актерское мастерство – 24%. Интересно, что эти направления чаще выбирают мужчины (40%), чем женщины (26%).

Сфера живописи и рисования больше всего интересует россиян в возрасте от 25 до 34 и от 55 до 64 лет (53%). Более половины (57%) опрошенных в возрасте от 55 до 64 лет занимаются танцами. Людей старше 65 лет привлекает обучение игре на музыкальном инструменте (61%). Респонденты в возрасте от 18 до 24 лет чаще всего интересуются вокалом (34%). Желание заняться актерским мастерством есть у 30% опрошенных в возрасте от 35 до 44 лет.

Ранее аналитики выяснили, о каких профессиях мечтали в детстве жители столицы. Большинство опрошенных (18%) рассказали, что хотели быть врачами. В свою очередь, 12% надеялись во взрослой жизни стать путешественниками. О профессии космонавта мечтал каждый десятый москвич (10%). То же количество опрошенных надеялись связать судьбу с актерством. Среди респондентов по 9% хотели стать летчиками и учителями, 8% – заняться военным делом. По 7% опрошенных мечтали работать водителями или получить профессию ученого, изобретателя либо инженера.

