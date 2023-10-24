Родители назвали сферы деятельности, которые принесут успех ребенку в РФ

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Российские родители считают, что увлечения наукой и IT, а также госслужба и спорт могут гарантировать их детям успех. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на исследование.

Из результатов опроса следует, что основную ставку родители делают на высококачественное образование, оно является приоритетом для 44% россиян, а также IT-сектор – 41% голосов. Кроме того, 6% опрошенных видят смысл в подготовке к госслужбе, а 5% – в развитии спортивной карьеры.

Только 3% заявили, что креативный продукт поможет успеху. По словам тех, кто выбрал этот вариант, в будущем ребенку может принести пользу искусство. И лишь 1% готов обучать ребенка всему, что поможет стать блогером.

"Что касается затрат на дополнительные занятия, то 44% готовы тратить не более 30 тысяч рублей в год, 22% вообще не готовы к затратам и уверены, что все занятия должны быть бесплатными, у 14% считается нормой бюджет в 100 тысяч рублей на ребенка в год, а 10% признались, что допустимый уровень затрат – 50 тысяч рублей в год", – говорится в сообщении.

При этом нашлись те, кто заявил о готовности тратиться без ограничений, считая детей лучшей инвестицией – таких 9%. Еще 1% готов выделять на развитие ребенка до 500 тысяч рублей в год.

Кроме того, 37% респондентов отметили, что меньше проводят времени с друзьями из-за дополнительных занятий детей. 26% россиян жертвуют деньгами, все заработанное вкладывают в ребенка. У 15% нет личной жизни, а еще столько же лишают семью отпуска и каникул.

Ранее стало известно, что почти 60% школьников постоянно ездят на общественном транспорте. Более половины россиян (56%) ответили, что их дети ездят на автобусе. На втором месте по безопасности – трамвай (33%).

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