Психолог рассказала, как взрослым мириться с разницей поколений с ребенком

Фото: 123RF/sharomka

Разница между родителями и детьми всегда велика. Младшее поколение может достать любую информацию быстро, а взрослое привыкло получать знания долгим опытным путем. Психолог Ирина Гришина рассказала в беседе с "Газетой.ру" об основных отличиях между молодым и старшим поколением.

Она считает, что дети лучше осваивают что-то новое из мира техники, тогда как взрослым зачастую нужна помощь. Однако старшее поколение может поделиться своим опытом и знаниями, например, в кулинарии. Это первое отличие поколений, объяснила психолог.

Второе отличие, по мнению Гришиной, – многие родители переживают, что их ребенок слишком много времени проводит в интернете. Но общение онлайн не отменяет очного общения, они должны быть взаимодополняемы. Если же ребенок совсем не общается с ровесниками офлайн, на это есть свои причины, которые должны быть выяснены, отметила эксперт.

Гришина назвала и третье отличие – разница в отношении к ментальному здоровью. Сейчас дети учатся понимать свои чувства, отстаивать их, защищать, и это хорошо, подчеркнула психолог. Однако родители не всегда понимают такое внимательное отношение к своим чувствам, считая его слишком щепетильным. Но тут взрослым даже можно поучиться у детей бережному отношению к своему ментальному здоровью, резюмировала Гришина.

Ранее психолог Богдан Дерябин предостерег, что поощрение детей деньгами в обмен на хорошие оценки может привести к тому, что они перестанут учиться без оплаты.

Он уверен, такая мотивация может дать быстрый результат, особенно если постепенно суммы выплат родителей будут увеличиваться. Но может быть и так, что негативные последствия появления товарно-денежных отношений в семье начнут перевешивать плюсы, добавил Дерябин.