Москвичи в детстве мечтали стать врачами, актерами и изобретателями

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Большинство москвичей в детстве хотели стать врачами, так ответили 18% респондентов, еще 12% планировали стать путешественниками, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", с результатами которого ознакомился сайт Москвы 24.

Отмечается, что каждый десятый житель столицы (10%) мечтал в детстве стать космонавтом, столько же опрошенных заявили, что хотели связать свою жизнь с актерским мастерством. Учителями и летчиками мечтали стать одинаковое число опрошенных – 9%. Чуть меньше – 8% – хотели связать свою жизнь с военным делом.

Водителями мечтали работать 7% опрошенных. Столько же намеревались получить профессию ученого, изобретателя или инженера.

При этом, согласно исследованиям, 9% москвичей выбрали ту работу, о которой мечтали, будучи ребенком. 22% опрошенных выбрали схожие со старыми мечтами профессии, но большая часть граждан (69%) трудится в совершенно другой сфере.

Аналитики отметили, что одной из распространенных причин, по которой москвичи решили не работать по специальности, о которой мечтали в детстве, стало отсутствие мотивации и усилий (30%). Другие респонденты отметили, что, повзрослев, они начали интересоваться другой деятельностью (19%).

Еще 17% участников опроса заявили, что в профессию мечты сложно попасть без связей. Столько же респондентов отметили, что не смогли выбрать понравившуюся в детстве специальность из-за состояния здоровья.

О дорогом обучении на работу, которая нравилась в детстве, заявили 14% людей, еще 11% связывать свою жизнь с профессией мечты запретили родители. 9% респондентов решили выбрать другое призвание из-за низкого престижа той деятельности, которая им когда-то нравилась.

В исследовании приняли участие более 1 000 респондентов из Москвы и Московской области.

Ранее сообщалось, что наиболее распространенной причиной, по которой россияне уходят с работы раньше времени, является посещение врача из-за плохого самочувствия: 62% опрошенных ответили именно так. Еще одной причиной стала необходимость присутствия в школе или детском саду детей – 47%.

