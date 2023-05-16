Треть россиян считают образование обязательным критерием успеха

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Порядка трети россиян считают, что в РФ невозможно достигнуть успеха без образования и знаний, это следует из результатов исследования ВЦИОМ, опубликованных на сайте центра.

Помимо образования, россияне также назвали ключевыми факторами успеха наличие материальной базы и личных связей.

"10 лет назад российское общество в числе ключевых факторов успеха называло деньги, знакомства и образование (23, 20 и 17% соответственно). <...> В наши дни ситуация изменилась: россияне стали в два раза чаще говорить о важности образования (2013 год – 17%, 2023 год – 31%) и инициативности для достижения успеха (2013 год – 7%, 2023 год – 16%)", – указано в исследовании.

На втором и третьем местах среди факторов успеха расположились материальный достаток и знакомства (по 17%), отмечается в исследовании.

Как указали россияне, успешного человека отличают целеустремленность (15%), наличие хорошего заработка (10%), удовлетворенность своей жизнью (8%) и наличие постоянной хорошей работы (6%). Эксперты подчеркнули, что в сравнении с опросом десятилетней давности россияне стали чаще выделять внутреннее состояние человека при определении успеха.

При этом 86% россиян считают, что для успеха важнее упорно трудиться и постоянно учиться. Лишь 8% граждан полагают, что главное – иметь талант с рождения.

Также отмечается, что в российском обществе роль основного "добытчика" в семье до сих пор закреплена за мужчиной. Поэтому мужчины чаще женщин подразумевают под успешностью финансовое благополучие и хороший заработок (13% мужчин против 7% женщин), предполагают социологи.

Всероссийский телефонный опрос ВЦИОМ был проведен 5 марта 2023 года. В нем приняли участие более 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее ВЦИОМ провел опрос, согласно которому 80% россиян доверяют Владимиру Путину. При этом 77,1% граждан одобряют его деятельность. Отрицательно к президенту относятся 15,1% жителей страны. Еще 14,1% россиян не одобряют его деятельность.

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