Большинство россиян верят в победу СССР в ВОВ без союзников – ВЦИОМ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Более половины россиян считают, что СССР победил бы в Великой Отечественной войне без помощи союзников. Так ответили 66% участников опроса ВЦИОМ, сообщает РИА Новости.

Еще 25% опрошенных считают, что без помощи Советский Союз не справился бы. 9% затруднились с ответом.

В опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения приняли участие 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет. Россиян опрашивали в формате телефонного разговора.

Ранее ВЦИОМ сообщал, что доверие к Владимиру Путину испытывают 80,1% россиян. Еще 77,5% респондентов сообщили, что оценивают деятельность президента положительно, 13,7% заявили, что не одобряют ее. Порядка 16,1% человек высказали недоверие к президенту РФ.