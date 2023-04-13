Песков считает главным настроением в РФ единение и консолидацию вокруг Путина

Фото: kremlin.ru

Общество демонстрирует единение и консолидацию вокруг Владимира Путина, что, по мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, главное в настроениях россиян. Об этом он заявил во время общения с участниками "Мастерской новых медиа" (МНМ).

"Мне импонирует консолидация общества вокруг ситуации, президента, которая сейчас доминирует внутри страны", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Песков добавил, что болезненность и чрезмерная эмоциональность информационной повестки определяются серьезностью момента, при этом важно, что общество едино.

Он также напомнил, что своей ключевой целью Владимир Путин ставит улучшение жизни граждан. По его словам, на это направлена вся работа. Речь идет в том числе о социально-экономическом развитии страны, продолжении выполнения государственных социальных обязательств, повышении уровня жизни людей.

"Много было поисков национальной идеи. Но по-прежнему во всех концептуальных выступлениях главы государства речь идет о том, чтобы людям было лучше. Это идея Путина, я точно знаю", – сказал Песков.

Ранее представитель Кремля сообщил, что консолидация российского общества вокруг Владимира Путина и его политики беспрецедентна. Он также отметил доминирующую уверенность граждан, что цели спецоперации на Украине должны быть и будут достигнуты.

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