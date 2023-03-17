Владимиру Путину доверяют 77% граждан России

Фото: kremlin.ru

Президенту России Владимиру Путину доверяют 77% граждан страны. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на данные опроса фонда "Общественного мнения".

Значительная часть респондентов отметила хорошую работу президента на его посту – 80%. 10% участников выразили противоположное мнение.

О доверии Путину заявили 77% опрошенных граждан, 13% ответили, что не доверяют. 10% граждан затруднились дать определенный ответ.

Более половины опрошенных россиян положительно оценили работу правительства РФ – 54%.

ФОМ проводил опрос с 10 по 12 марта, в нем приняли участие 1,5 тысячи человек в возрасте от 18 лет.

Ранее ВЦИОМ приводил данные об уровне доверия граждан страны к Владимиру Путину. Показатели составили 80%. Более половины респондентов признались, что доверяют председателю правительства Михаилу Мишустину (61,8%).



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