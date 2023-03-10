Уровень доверия россиян к Путину составляет 80%

Фото: kremlin.ru

Уровень доверия граждан России к Владимиру Путину вырос до 80%, сообщает RT со ссылкой на данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно данным опроса ВЦИОМ, 76,7% россиян одобряют деятельность главы государства.

Кроме того, председателю правительства России Михаилу Мишустину доверяют 61,8% опрошенных, а его деятельность одобряют 53,3%. Деятельность российских властей одобряют 52,1% респондентов.

Опрос среди граждан России проводился в период с 27 февраля по 5 марта. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.

Ранее уровень доверия граждан России к Владимиру Путину был выше 79%. Кроме того, деятельность президента РФ одобряли 76% респондентов.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина очень крепкий "бэкграунд доверия" среди населения.

Пресс-секретарь президента РФ сказал, что Путин обладает сильным даром убеждения. Он не просто разбирается в возможности и сроках реализации поставленных задач, российский лидер имеет бэкграунд с точки зрения доверия, добавил он.

Песков объяснил высокий уровень доверия россиян к Путину

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