Уровень доверия россиян к Путину превысил 79%

Фото: kremlin.ru

Уровень доверия граждан России к Владимиру Путину стал выше 79%, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на данные исследования ВЦИОМ.

"Путину доверяют 79,1% жителей России, 76% одобряют его работу", – говорится в сообщении.

Согласно данным опроса, с президентом РФ не согласны 16,7% граждан страны, его действия не одобряют 14,3% респондентов.

В опросе, который проходил с 6 по 12 февраля, приняли участие около 1,6 тысячи граждан России в возрасте старше 18 лет.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина очень крепкий "бэкграунд доверия" среди населения.

По словам пресс-секретаря президента РФ, Путин обладает сильным даром убеждения. Он не просто разбирается в возможности и сроках реализации поставленных задач, российский лидер имеет бэкграунд с точки зрения доверия, добавил он.

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