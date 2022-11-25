Уровень доверия россиян Путину достиг почти 79% – опрос

Фото: kremlin.ru

Большинство граждан РФ (78,7%) доверяют Владимиру Путину. При этом его деятельность одобряют 75% россиян, следует из исследования ВЦИОМ.

Работа российского кабмина устраивает 49,1% респондентов, а работу премьер-министра Михаила Мишустина одобряют более половины опрошенных. При этом доверие он вызывает у 62% граждан.

Согласно результатам исследования, главе КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 33,7%, руководителю "Справедливой России – За правду" Сергею Миронову – 31,9%.

Председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев вызывает доверие у 8,7% респондентов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий – у 16,5%.

Опрос также показал, что "Единую Россию" готовы поддержать 38,8% граждан России, КПРФ – всего 10,7%, а "Новых людей" – только 4,7%.

Ранее ВЦИОМ провел опрос о доверии правоохранительным органам. Так, выяснилось, что более половины россиян (62%) доверяют полицейским в своем регионе.

При этом, по словам социологов, в последние четыре года уровень доверия к сотрудникам МВД не опускался ниже 54%, за десять лет этот показатель вырос в 1,7 раза. Не доверяют полицейским треть граждан – 32%.

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