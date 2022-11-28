Песков объяснил высокий уровень доверия Путину со стороны населения

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал рейтинг доверия Владимиру Путину со стороны населения. Он объяснил, с чем связаны высокие показатели. Об этом сообщает "Газета.ру".

"В целом, действительно, это такой феномен Путина – высокий уровень доверия населения. Это говорит о том, что он работает эффективно и, главное, то, что он делает, действительно отвечает чаяниям людей", – сказал пресс-секретарь российского лидера, уточнив, что показатели могут незначительно меняться.

По его словам, президент в своей работе опирается на поддержку людей. Доверие россиян – это самое главное, на чем глава государства основывает свои решения, резюмировал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что у президента РФ очень крепкий "бэкграунд доверия" среди населения. Пресс-секретарь рассказал, как Путин, находясь еще в должности премьер-министра, приехал в село, которое сильно пострадало от пожара. Он общался с жителями, которые в тот момент находились в крайне тяжелом состоянии.

По его мнению, глава государства обладает сильным даром убеждения. Он не просто разбирается в возможности и сроках реализации поставленных задач, российский лидер имеет бэкграунд с точки зрения доверия, добавил пресс-секретарь президента.

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