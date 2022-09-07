Лидер Мьянмы отметил роль Путина в обеспечении мировой стабильности

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Владимир Путин обеспечивает стабильность во всем мире, заявил председатель государственного административного совета Мьянмы Мин Аун Хлайн во время встречи с российским президентом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Я очень горжусь за вас, что когда вы стали управлять страной, Россия стала, можно и так сказать, на первом месте в мире", – приводит его слова РИА Новости.

Лидер Мьянмы также назвал РФ мировым лидером и поблагодарил Путина за встречу и отметил интенсивное развитие отношений двух государств.

"Почти 30 лет назад у вас тоже были сложные времена. Но из этих времен вы уже вышли и с вашей помощью страна развивается активно", – добавил Хлайн.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина очень крепкий "бэкграунд доверия" среди населения.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, как Путин, находясь еще в должности премьер-министра, приехал в село, которое сильно пострадало от пожара. Он общался с жителями, которые в тот момент находились в крайне тяжелом состоянии.

По его мнению, глава государства обладает сильным даром убеждения. Он не просто разбирается в возможности и сроках реализации поставленных задач, российский лидер имеет бэкграунд с точки зрения доверия, добавил он.