Путин остановил кортеж в Калининграде, чтобы пообщаться с местными жителями

Фото: телеграм-канал SHOT

Владимир Путин остановил движение кортежа после посещения Нахимовского училища в Калининграде, чтобы пообщаться с местными жителями. Видеоролик появился в соцсетях.

На кадрах видно, как кортеж останавливается у ограждения, где собрались люди, и из одной из машин выходит президент России.

"Все хорошо? Губернатор не обижает? Счастливо вам", – сказал Путин.

Стоявшие у ограждения жители поприветствовали президента фразами: "Спасибо!" и "Молодец!".

Севший в машину Путин снова вышел из нее, чтобы помахать жителям, после чего президентский кортеж продолжил движение.

В ходе рабочей поездки президент провел встречу с губернатором области Андреем Алихановым, а также посетил филиал Нахимосковского военно-морского училища. Кроме того, он провел для победителей олимпиад и конкурсов области культуры, искусства, науки и спорта открытый урок "Разговор о важном".

Накануне в ходе урока Путин поговорил со школьниками о трудолюбии. Он призвал участников встречи не считать данное качества человека "резиновой попой" и отметил, что трудолюбие – это умение работать продуктивно, а главное – заставить себя это делать.