Путин остановил кортеж в Калининграде, чтобы пообщаться с местными жителями

Фото: телеграм-канал SHOT
Владимир Путин остановил движение кортежа после посещения Нахимовского училища в Калининграде, чтобы пообщаться с местными жителями. Видеоролик появился в соцсетях.
На кадрах видно, как кортеж останавливается у ограждения, где собрались люди, и из одной из машин выходит президент России.
"Все хорошо? Губернатор не обижает? Счастливо вам", – сказал Путин.
Стоявшие у ограждения жители поприветствовали президента фразами: "Спасибо!" и "Молодец!".
Севший в машину Путин снова вышел из нее, чтобы помахать жителям, после чего президентский кортеж продолжил движение.
В ходе рабочей поездки президент провел встречу с губернатором области Андреем Алихановым, а также посетил филиал Нахимосковского военно-морского училища. Кроме того, он провел для победителей олимпиад и конкурсов области культуры, искусства, науки и спорта открытый урок "Разговор о важном".
Накануне в ходе урока Путин поговорил со школьниками о трудолюбии. Он призвал участников встречи не считать данное качества человека "резиновой попой" и отметил, что трудолюбие – это умение работать продуктивно, а главное – заставить себя это делать.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: