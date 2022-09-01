Путин призвал не считать трудолюбие "резиновой попой"

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Владимир Путин на открытом уроке "Разговор о важном" поговорил со школьниками о трудолюбии, назвав данное качество талантом.

"Это не просто, извините, резиновая попа", – цитирует его "Московский комсомолец".

Как пояснил президент, трудолюбие – это талант заставить себя работать и уметь это делать продуктивно.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина очень крепкий "бэкграунд доверия" среди населения.

Пресс-секретарь рассказал, как Путин, находясь еще в должности премьер-министра, приехал в село, которое сильно пострадало от пожара. Он общался с жителями, которые в тот момент находились в крайне тяжелом состоянии.

По мнению Пескова, глава государства обладает сильным даром убеждения. Он не просто разбирается в возможности и сроках реализации поставленных задач, российский лидер имеет бэкграунд с точки зрения доверия, добавил он.