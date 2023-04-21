Уровень доверия россиян к Путину превысил 80%

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Доверие к Владимиру Путину испытывают 80,1% россиян, принявших участие в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Результаты исследования были размещены на сайте.

Еще 77,5% респондентов сообщили, что оценивают деятельность президента положительно, 13,7% заявили, что не одобряют ее. Порядка 16,1% человек высказали недоверие к президенту РФ.

Участие в опросе приняли 1 600 человек в возрасте от 18 лет. Россиян опрашивали в формате телефонного разговора.

В начале марта деятельность Путина положительно оценивали 76,7%. Вместе с тем доверие к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину высказали 61,8% человек.

