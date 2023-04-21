Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:34

Политика

Уровень доверия россиян к Путину превысил 80%

Фото: kremlin.ru

Доверие к Владимиру Путину испытывают 80,1% россиян, принявших участие в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Результаты исследования были размещены на сайте.

Еще 77,5% респондентов сообщили, что оценивают деятельность президента положительно, 13,7% заявили, что не одобряют ее. Порядка 16,1% человек высказали недоверие к президенту РФ.

Участие в опросе приняли 1 600 человек в возрасте от 18 лет. Россиян опрашивали в формате телефонного разговора.

В начале марта деятельность Путина положительно оценивали 76,7%. Вместе с тем доверие к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину высказали 61,8% человек.

Читайте также

политика
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика