Путину доверяют 80,9% россиян – ВЦИОМ

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Около 80,9% российских граждан доверяют Владимиру Путину, при этом 77,1% жителей страны одобряют его деятельность. Результаты опроса опубликованы на сайте ВЦИОМ.

Так, 80,9% граждан на вопрос о доверии президенту ответили положительно, отрицательно – 15,1% россиян. Одобряют деятельность Путина 77,1% жителей РФ, не одобряют – 14,1%.

Данный опрос был осуществлен в период с февраля по май этого года среди 1,6 тысячи человек старше 18 лет. Аналитики использовали выборку из полного списка телефонных номеров, используемых на территории России.

В апреле ВЦИОМ выяснил, что уровень доверия граждан РФ к Путину превысил 80%. Отмечалось, что 77,5% россиян оценивают деятельность главы государства положительно. При этом 13,7% граждан сообщили, что не одобряют ее.

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