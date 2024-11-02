Астроном Рублева: Луна помешает москвичам увидеть метеорный поток Леониды

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Жители столицы не смогут увидеть пик метеорного потока Леониды в ночь на 18 ноября из-за неблагоприятных условий. Об этом Москве 24 рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

По ее словам, звездопад наблюдается ежегодно в ноябре. В этом году он будет действовать с 6 по 30 ноября, а максимум потока придется на ночь с 17 на 18 ноября. В это время будет вылетать наибольшее количество метеоров, примерно 15 в час.

Для наблюдения потока должны сложиться хорошие условия – ясное ночное небо и отсутствие полной Луны.



Фаина Рублева научный директор Московского планетария В этом году условия для наблюдения максимума потока неблагоприятные. Потому что 15 ноября Луна будет вблизи полнолуния и существенно засветит метеорный поток.

Тем не менее, поскольку поток будет действовать практически весь месяц, с 6 по 30 ноября, жителям столицы можно попробовать понаблюдать его в отдельные дни, пусть и не в момент максимума. Лучше всего делать это за городом.

"В принципе, можно наблюдать весь месяц. Но у нас облака, тучи, дождь, снег, поэтому вряд ли. Есть вероятность, что одна-две ночи будут более-менее ясными – тогда за городом можно попробовать отыскать на небе созвездие Льва во второй половине ночи на востоке и приготовиться к наблюдению. Смотреть лучше боковым зрением", – рассказала эксперт.

Ранее стало известно, что к 2040 году NASA планирует собрать все необходимые данные для того, чтобы человек смог комфортно находиться на Марсе. В последнее время агентство активно работает над проектами, которые помогут подготовиться к полетам на эту планету. В частности, проводятся исследования, посвященные поддержанию жизни, переработке ресурсов и защите от радиации.