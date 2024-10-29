Комета ATLAS не пережила сближения с Солнцем

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Недавно открытая китайской обсерваторией комета Цзыцзиньшань (номер C/2023 A3), известная еще как ATLAS, была разрушена 28 октября после сближения с Солнцем, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

ATLAS был одной из немногих достаточно ярких комет, которую можно было видеть на небосводе. Отмечалось, что для этого людям не нужны были никакие специальные приборы, так как увидеть ее смогли бы и невооруженным глазом.

В начале октября по комете едва не попал выброс массы от солнечной вспышки X класса, который также мог ее разрушить. Тогда комета прошла через перицентр, то есть ближнюю к Солнцу точку, и оказалась между орбитами Меркурия и Венеры.