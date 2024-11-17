Собянин: Третьяковская галерея представит новую выставку на ВДНХ с 21 ноября

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Третьяковская галерея готовится показать шедевры отечественного искусства XX–XXI веков на ВДНХ. Экспозиция откроется в павильоне №1 "Центральный" 21 ноября и будет доступна до сентября следующего года, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



"Эта выставка – первое культурное событие после реставрации исторического здания в рамках программы "Возрождение ВДНХ". Экспонаты связаны с историей и временем строительства павильона "Центральный", именами художников, работавших на ВДНХ в 1950-е годы", – уточняется в публикации мэра.

Посетители выставки смогут ознакомиться с произведениями как советских художников, в том числе Аркадия Пластова, Сергея Герасимова и Александра Дайнеки, так и современных мастеров, отметил Собянин.

Отдельное внимание в рамках экспозиции уделяется скульптуре и памятникам, включая композицию "Рабочий и колхозница", а также мозаике и патриотическим произведениям, добавил градоначальник.

Ранее Собянин рассказал о прошедшей в Москве ежегодной акции "Ночь искусств". На ее мероприятиях побывали более 200 тысяч посетителей. В 2024 году организаторы сделали акцент на сочетании разных эпох и стилей. В рамках акции режиссеры, композиторы и артисты представили свои интерпретации классических произведений, отметил мэр.

