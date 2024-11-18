Дед Мороз рассказал, когда начинает готовиться к Новому году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дед Мороз начинает готовиться к новогоднему сезону уже осенью. Об этом сам зимний волшебник рассказал Москве 24.

"Работы у меня много, ведь московская усадьба у меня не маленькая – 3,28 гектара. Проверяю, все ли готово к приему гостей. Важно, чтобы к открытию резиденции все мои помощники были на своих местах, чтобы все работало как часы", – отметил он.



Дед Мороз Рабочий день у меня начинается как у всех, в 09:00. Я прихожу в свой собственный кабинет. Здесь я подписываю важные для волшебной жизни документы, тщательно продумываю и прокладываю маршрут своего новогоднего путешествия.

Волшебник добавил, что в его кабинете есть картотека с желаниями детей и взрослых, которые пишут ему письма из разных уголков Земли. Кто-то просит, чтобы все люди в мире были счастливы, любимы и здоровы, а кому-то нужен красный диплом, хорошая работа и полноценный сон.

"День пролетает быстро! Не успеешь оглянуться, как на дворе уже темно и надо с моими помощниками зажигать елку и волшебные фонарики", – сказал он.

Дед Мороз также отметил, что летом, когда у него больше свободного времени, он ходит на рыбалку, собирает грибы и ягоды, ездит в гости к друзьям.

"И, конечно, читаю письма, ведь мне пишут круглый год", – заключил волшебник.

Ранее сообщалось, что с 18 ноября в Москве начнет работать новогодняя почта Деда Мороза. Жители и гости столицы смогут рассказать зимнему волшебнику о своих самых сокровенных желаниях, поздравить с праздником, а также принять участие в конкурсе.