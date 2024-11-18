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18 ноября, 16:30

Культура

Актриса Ольга Сутулова рассказала, почему не хочет знать лишнего о своих персонажах

Актриса Ольга Сутулова рассказала, почему не хочет знать лишнего о своих персонажах

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Актриса Ольга Сутулова поделилась своим подходом к созданию персонажей. Она рассказала, что может ознакомиться с биографией для понимания событий, происходивших с человеком на протяжении его жизни, и того, как они повлияли на его характер.

Однако актриса не стремится к полному соответствию образу, так как это может помешать ей создать персонажа.

Большое интервью с актрисой Ольгой Сутуловой выйдет в понедельник, 18 ноября, в эфире телеканала Москва 24.

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