Актриса Ольга Сутулова рассказала, почему не хочет знать лишнего о своих персонажах

Актриса Ольга Сутулова поделилась своим подходом к созданию персонажей. Она рассказала, что может ознакомиться с биографией для понимания событий, происходивших с человеком на протяжении его жизни, и того, как они повлияли на его характер.

Однако актриса не стремится к полному соответствию образу, так как это может помешать ей создать персонажа.

Большое интервью с актрисой Ольгой Сутуловой выйдет в понедельник, 18 ноября, в эфире телеканала Москва 24.