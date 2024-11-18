Собянин: Москва признана лидером по количеству музеев среди глобальных городов

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Москва стала первой по количеству музеев в рейтинге глобальных городов Global Cities Index 2024. Столица лидирует по этому показателю уже более 10 лет, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



По его словам, город опередил Лондон, Париж, Вену, Рим, Барселону, Пекин, Токио и Нью-Йорк. Всего в рейтинге присутствуют 156 городов.



Кроме того, столица попала в топ-30 общего зачета рейтинга Global Cities Index 2024, в котором рассматриваются такие направления, как "Деловая активность", "Человеческий капитал", "Обмен информацией", "Культурный опыт" и "Политическая вовлеченность".



По словам мэра столицы, высокие показатели города стали результатом постоянной работы по улучшению деловой среды, повышению доступности и качества всех видов услуг, развитию экономики, инфраструктуры и человеческого капитала.

Ранее в столице началась реставрация в усадьбе "Кузьминки" на юго-востоке столицы. Собянин напомнил, что на ее территории находится самое большое количество объектов культурного наследия среди московских усадеб – около 40. В 2024 году специалисты отреставрируют 19 из них.

