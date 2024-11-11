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11 ноября, 13:45

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"Это Москва. Туризм": три особняка с загадочной историей

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Осенью все часто пересматривают триллеры и мрачные фильмы. В Москве немало домов, о которых ходят интересные легенды. Например, тайную молельную комнату можно найти в особняке фабриканта Павла Рябушинского на Малой Никитской улице. В подвале дома другого купца Василия Носова живет приведение.

Согласно еще одной легенде, в Доме Пашкова находится тайная библиотека Ивана Грозного, с редкими собраниями древности из Византии.

Подробнее – в программе "Это Москва. Туризм".

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