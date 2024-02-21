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Новости

21 февраля, 19:30

Политика

Москвичи смогут поучаствовать в "Миллионе призов", проголосовав на выборах дистанционно

Москвичи смогут поучаствовать в "Миллионе призов", проголосовав на выборах дистанционно

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Москвичи, принявшие участие в дистанционном электронном голосовании на выборах президента России, смогут стать участниками акции #ВыбираемВместе2024 программы "Миллион призов". Розыгрыши пройдут 16, 17 и 18 марта.

На кону – до 100 тысяч призовых баллов и другие подарки от партнеров программы. Победители основного розыгрыша смогут получить одну, три или пять тысяч призовых баллов или умную колонку с полугодовой подпиской. Один балл равен одному рублю. Эти баллы можно потратить у партнеров акции.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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